Москва 23 августа 2023, 12:49 Два автосервиса построят в Новой Москве и на юго-западе столицы Москва выставила на торги два объекта в ЮЗАО и ТиНАО под строительство автосервиса Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве и на юго-западе столицы выставили на торги участки под строительство автосервисов. Инвесторы-победители заключат с городом договоры на 2,5 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Размер арендной платы определится в ходе торгов, которые пройдут в электронной форме 21 сентября. После ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности арендаторы смогут выкупить участки по исключительному праву», — уточнил он.

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Первый объект расположен в районе Северное Бутово. Его общая площадь составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Второй в более 4,2 тысячи квадратных метров находится в поселении Щаповском в Троицком округе Москвы.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 18 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Ранее стало известно, что участники «Московского постамата» смогут установить в столице 50 устройств.