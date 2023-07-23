Москва 23 июля 2023, 17:11 Двадцать новых навесов установили над станциями московского метро Дептранс: 11 станций московского метро оснастили новыми навесами РИА «Новости»

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Двадцать навесов появились над входами на 11 станций московского метро. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дептранса столицы.

Руководитель ведомства, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заметил, что сами станции метро и прилегающие к ним территории с каждым годом становятся не только более безопасными, но и более комфортными и красивыми.

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«Раньше входы в метро выглядели как обычные подземные переходы, с 2014 года мы устанавливаем над ними навесы — большие, современные конструкции. Уже оборудовали ими почти 290 входов», — пояснил он.

Навесы помогают не только укрываться от непогоды, но и сохранять тепло в вестибюлях станций зимой и прохладу летом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об оформлении уникального панно на строящейся станции метро «Яхромская».