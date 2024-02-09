Москва 09 февраля 2024, 14:53 Два жилых корпуса построят в междуречье Варварки и Сосенки в Москве Бочкарев: два жилых дома возведут в междуречье Варварки и Сосенки в Новой Москве Ilya Galakhov/Global Look Press

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В месте слияния рек Варварки и Сосенки в Новой Москве построят два жилых корпуса. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Фасады планируется выполнить в теплых тонах — от серого и бежевого до коричневого», — уточнил он.

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По словам заммэра, жилая площадь домов составит 61,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже появятся коммерческие помещения, а в жилых секциях оборудуют места для хранения велосипедов и колясок.

Здания войдут в состав жилого комплекса «Эко Бунино». В нем уже заселили 12 корпусов, а еще несколько планируют достроить в 2024 году. На территории открыли детский сад и большую ледовую арену.

Кроме того, на севере Москвы планируется построить шесть жилых корпусов с фактурными фасадами и террасами.