Москва 21 ноября 2023, 13:57 Два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве Бочкарев: два спорткомплекса с бассейнами построят в Новой Москве за пять лет Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В течение пяти лет в двух поселениях Новой Москвы построят два новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) с бассейнами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, новые комплексы откроют в 2028 году в поселениях Мосрентген и Воскресенское. Строительство данных объектов будет осуществляться за счет городского бюджета.

Реклама

«В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал», — отметил заммэра.

С тех пор, как ТиНАО присоединился к Москве, там построили более десятка спортивных сооружений. В результате количество занимающихся спортом жителей выросло в четыре раза и составило более 40% населения.

На территориях округов появятся и другие крупные спортивные объекты, включая горнолыжный комплекс в Щаповском, ФОК в Коммунарке, ледовый дворец в Троицке и другие сооружения.

Кроме того, более 100 объектов недвижимости ввели в Новой Москве с начала года. Порядка 67% этого объема пришлось на жилье.