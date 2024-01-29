Москва 29 января 2024, 16:38 Два путепровода открыли на Коммунарском шоссе в Москве Мэр Москвы Собянин открыл два путепровода на Коммунарском шоссе РИА «Новости»

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В районе торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве открыли два путепровода. Их строительство закончили на три месяца раньше срока, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новые съезды улучшат транспортное сообщение для более чем 115 тысяч жителей поселения Сосенского. При этом посетители ТЦ больше не будут делать крюк длиной почти в семь километров. Таким образом, выезд с территории в сторону Коммунарки займет меньше минуты, а маршрут заезда станет в три раза короче.

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«В ближайшие годы планируем построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе», — добавил мэр.

В 2024 году в Москве планируют построить около 100 километров дорог. Также в столице возведут 30 мостов, эстакад и тоннелей.