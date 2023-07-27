Москва 27 июля 2023, 14:47 Два образовательных объекта построят на юге Москвы Два объекта для школьного и дошкольного образования построят в Даниловском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Даниловском районе построят два объекта для школьного и дошкольного образования. Одно здание возведут по адресу: проезд 3-й Павелецкий, владение № 7 А, второе — на проспекте Лихачева, земельный участок № 10/1. Для их строительства выделят средства из городского бюджета, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, первый объект займет площадь в 0,6 гектара, второй — около одного гектара.

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«Район Даниловский сейчас активно развивается, и для нас важно, чтобы социальная инфраструктура отвечала запросам жителей», — подчеркнула Княжевская.

Всего за шесть месяцев текущего года Москомархитектура выдала около 750 градостроительных планов строительства социальных объектов.

Ранее жителям столицы сообщили, что детский образовательный центр возведут на юго-востоке Москвы.