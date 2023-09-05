Москва 05 сентября 2023, 18:52 Два образовательных объекта построят на юге и северо-востоке Москвы Москомархитектура: учебные здания возведут в Бирюлеве Западном и Алтуфьевском Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На юге и северо-востоке столицы планируют возвести два объекта образования. Деньги на строительство выделили из городского бюджета, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Развитие образовательной инфраструктуры идет параллельно с комплексным развитием районов. Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков», — уточнила она.

Реклама

Глава комитета добавила, что один из объектов появится на участке площадью около гектара в районе Бирюлево Западное на улице Медынской. Там построят образовательное здание, площадь которого составит девять тысяч квадратных метров, а высота — 25 метров.

Второе учреждение площадью 19 тысяч «квадратов» возведут на участке в 1,9 гектара в районе Алтуфьевский. Кроме того, в ближайшие два года планируют построить еще 160 объектов образования, заключила Княжевская.

Ранее москвичам сообщили, что участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там появятся жилые дома, социальные объекты, торговый центр и офисы.