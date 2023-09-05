05 сентября 2023, 18:52
Два образовательных объекта построят на юге и северо-востоке Москвы
Москомархитектура: учебные здания возведут в Бирюлеве Западном и Алтуфьевском
На юге и северо-востоке столицы планируют возвести два объекта образования. Деньги на строительство выделили из городского бюджета, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Развитие образовательной инфраструктуры идет параллельно с комплексным развитием районов. Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков», — уточнила она.
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Глава комитета добавила, что один из объектов появится на участке площадью около гектара в районе Бирюлево Западное на улице Медынской. Там построят образовательное здание, площадь которого составит девять тысяч квадратных метров, а высота — 25 метров.
Второе учреждение площадью 19 тысяч «квадратов» возведут на участке в 1,9 гектара в районе Алтуфьевский. Кроме того, в ближайшие два года планируют построить еще 160 объектов образования, заключила Княжевская.
Ранее москвичам сообщили, что участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там появятся жилые дома, социальные объекты, торговый центр и офисы.
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