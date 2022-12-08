Москва 08 декабря 2022, 17:43 Два новых маршрута МЦД планируют запустить в столице в 2023 году

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Новые маршруты МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в Москве в следующем году. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил вице-мэр города Андрей Бочкарев.

В настоящее время в столице курсируют первые два диаметра — МЦД-1 по маршруту Одинцово — Лобня и МЦД-2 по маршруту Нахабино — Подольск.

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Новые диаметры соединят Киевское и Смоленское направления. Отмечается, что в настоящее время ведутся полномасштабные работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры.

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