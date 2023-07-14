Москва 14 июля 2023, 19:06 Два новых корпуса Научного центра неврологии достроили в Москве Специалисты МосгорБТИ введут в эксплуатацию два новых корпуса Научного центра неврологии Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Семиэтажный клинический корпус и двухэтажное здание патологоанатомического корпуса Научного центра неврологии закончили строить в столице. Объекты готовы к вводу в эксплуатацию, сообщил глава департамента горимущества Максим Гаман.

«Инженеры учреждения подготовили необходимую для ввода в эксплуатацию документацию: технический паспорт и план, экспликации и поэтажные планы», — уточнил он.

Реклама

Гаман добавил, что у новых зданий появились официальные адреса. Клинический корпус расположен на Волоколамском шоссе, дом 80, строение 2, а патологоанатомический — Волоколамском шоссе, дом 80, строение 3.

По словам гендиректора МосгорБТИ Александра Кинева, площадь клинического корпуса составила около 13,3 тысячи «квадратов». Это здание в семь этажей с подвалом и двухэтажным надземным переходом в старый корпус центра. В нем будут лечить пациентов, а также там разместят административные помещения. Патологоанатомический корпус состоит из двух этажей с подвальным помещением в 598,1 квадратного метра.

Ранее кадровый центр депздрава Москвы открыл новую образовательную программу.