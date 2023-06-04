Москва 04 июня 2023, 14:20 Два моста и путепровод отремонтируют в Новой Москве Два моста и путепровод начали ремонтировать на Киевском шоссе в ТиНАО Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На Киевском шоссе в ТиНАО начали ремонтировать два моста и путепровод, сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, и при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Петр Бирюков Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Рабочие приступили к ремонту моста через реку Незнайку на 36-м километре Киевского шоссе, а также начали обновлять мост через реку Ликову на 29-м километре и путепровод Московский — Рассказовка на 26-м километре.

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Ремонт идет круглосуточно. На время работ не планируют полностью закрывать движение транспорта, но будут поэтапно перекрывать по одной полосе в каждом направлении.

Заммэра уточнил, что на всех мостах заменят гидроизоляцию, устранят протечки под ними, обновят асфальт на проезжей части и нанесут разметку. Благодаря ремонту исчезнет колейность на дороге, а эксплуатация мостов и путепровода станет безопасной.

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