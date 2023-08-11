Москва 11 августа 2023, 08:38 Два летних бассейна появятся на берегу Москвы-реки Собянин рассказал о создании двух бассейновых зон на берегу Москвы-реки Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В Москве появятся новые места для пляжного отдыха. Два летних бассейна возведут на берегу Москвы-реки, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Приняли решение построить еще два летних бассейна. Прямо на берегу Москвы-реки. Место, хорошо известное многим поколениям москвичей», — отметил он.

Реклама

Глава города уточнил, что на Воробьевых горах осенью создадут первоклассную набережную. Наверху оборудуют променад: от эскалаторной галереи до смотровой площадки. Внизу специалисты сделают два яруса набережной с велосипедными и пешеходными дорожками.

По словам мэра, специалисты построят большую бассейновую зону на реке с подогревом воды, чтобы получился полноценный пляж для летнего отдыха. Еще одна бассейновая зона появится в районе Нескучного сада и парка Горького.

Ранее Собянин сообщил, что в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках создали летние бассейны с подогревом. Следующим летом таких мест для купания станет на десять больше.