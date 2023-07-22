Москва 22 июля 2023, 13:50 Два крупных пруда-регулятора реконструировали в Северном Бутове Специалисты провели реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов в Северном Бутове Telegram

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Специалисты городских служб закончили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Два пруда-регулятора собирают речную и дождевую воду, регулируя уровень воды в водосточной сети Москвы. Они также стали приятной для жителей и гостей столицы зоной отдыха.

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«Проведена масштабная работа по обновлению двух прудов-регуляторов, расположенных на территории парка „Битца“ в Северном Бутове, их общая площадь — 2,3 гектара», — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что в рамках проекта водоемы очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы и водосбросные сооружения.

Ранее городские службы сообщили о планах привести в порядок пруды в Марьине, в том числе и отремонтировать 15 мостов через водоемы.