Москва 01 сентября 2023, 13:19 Два крупных помещения для бизнеса выставят на торги в Москве Москва выставит на торги крупные помещения для бизнеса на западе и северо-западе Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти Москвы приняли решение выставить на торги два крупных помещения на западе и северо-западе города. Как заявили на сайте мэра столицы, они могут быть использованы в коммерческих целях.

Оба здания находятся в оживленных районах Москвы, недалеко от автодорог, что делает их удобными и привлекательными для ведения бизнеса: открытия хозяйственных и продуктовых магазинов, салонов или учреждений дополнительного образования.

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«Один объект площадью 604,2 квадратного метра находится по адресу: улица Свободы, дом 18. Второй — лот с высокими потолками и двумя отдельными входами — расположен по адресу: Молодогвардейская улица, дом 21, корпус 1. Его площадь составляет 485,6 квадратного метра», — заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В Покровском-Стрешневе инвесторы смогут получить просторное двухуровневое помещение на цокольном и первом этажах семиэтажного дома, а в Кунцеве — пространство на первом этаже жилого дома в десяти минутах от метро «Молодежная».

Ранее в Москве выставили на торги шесть помещений в одном здании на Ходынском бульваре.