Москва

02 марта 2023, 15:03

Два корпуса больницы в Коммунарке достроят в 2023 году

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Строительство детского и лучевого корпусов больницы в Коммунарке планируется завершить уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В новом восьмиэтажном детском корпусе откроется 14 отделений. Медучреждение оснастят передовым оборудованием для лечения маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями.

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Лучевой корпус оборудуют комплексом для проведения 3D и 4D терапии.

Больница в Коммунарке

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