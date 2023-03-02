02 марта 2023, 15:03
Два корпуса больницы в Коммунарке достроят в 2023 году
Строительство детского и лучевого корпусов больницы в Коммунарке планируется завершить уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В новом восьмиэтажном детском корпусе откроется 14 отделений. Медучреждение оснастят передовым оборудованием для лечения маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями.
Реклама
Лучевой корпус оборудуют комплексом для проведения 3D и 4D терапии.
Больница в Коммунарке
Реклама
Реклама