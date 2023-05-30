Москва 30 мая 2023, 11:20 Два комплекса с магазинами, кафе и галереей возведут в Нагатинском Затоне в Москве Инвестор построит два многофункциональных комплекса в Нагатинском Затоне в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичная компания застроит недвижимостью два участка земли в 0,9 гектара на проспекте Андропова. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Столичные власти без торгов выделили инвестору на пять лет территорию под застройку рядом с культурно-развлекательным кластером «Остров мечты» и Южным речным вокзалом.

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На двух земельных участках общей площадью 0,9 гектара московская компания Regions Development возведет многофункциональные комплексы, в которых разместят магазины, кафе, рестораны и галерею современного искусства.

«Общая площадь объектов превысит 20 тысяч квадратных метров», — уточнил Гаман.

Город выделяет землю без аукционов для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов, при условии, что их параметры соответствуют критериям масштабного инвестиционного проекта. Благодаря этому появляются дополнительные рабочие места и развивается экономика города.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны «Вагоноремонт».