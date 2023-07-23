Москва 23 июля 2023, 13:56 Два исторических вагона метро отреставрировали для нового Музея транспорта Москвы Мэр Собянин: Музей транспорта Москвы откроется в конце следующего года Сайт мэра и правительства Москвы

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Для будущего Музея транспорта Москвы специалисты отреставрировали два исторических вагона метро. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сам музей начнет работать в гараже Мельникова, реставрацию которого начали в прошлом году.

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Экспозицию посвятят развитию транспортной системы и истории транспорта. Будет там и целый этаж, посвященный метрополитену. Именно для этой части музея и провели реставрацию вагонов.

«Сейчас закончили реставрацию вагонов „Еж3“ и „Номерной“. „Еж3“ перевозил пассажиров до 2020 года, а „Номерные“ ходят в метро до сих пор. Они — классика столичной подземки», — пояснил мэр Москвы.

Внутри восстановленных вагонов расположат часть экспозиции нового музея.

Ранее Собянин рассказал, каким будет оформление новой станции метро «Яхромская».