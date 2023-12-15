Москва 15 декабря 2023, 16:40 Два городских вокзала и бизнес-центр построят у станции МЦД-3 «Моссельмаш» Княжевская: два городских вокзала построят у станции МЦД-3 «Моссельмаш» Freepik

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У станции МЦД-3 «Моссельмаш» в северной части Москвы возведут бизнес-центр общей и два городских вокзала. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект реализуют на площади свыше 400 гектаров. Он включил строительство у станций МЦД-3 «Лихоборы» и «Моссельмаш» современных городских вокзальных комплексов, возведение жилых зон и других объектов.

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Кроме того, в рамках работ возведут несколько пешеходных мостов. Среди них — переход через Дмитровское шоссе у Ильменского проезда, через МЦД около станции «Моссельмаш» и через пути МЦК в районе станции «Лихоборы». Запланировали также реконструкцию и продление некоторых дорог.

Деловые объекты займут около 500 тысяч квадратных метров, благодаря чему появится более 13 тысяч новых рабочих мест.

«Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. Проходит Северо-Восточная хорда, на станции Лихоборы она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД», — отметила Княжевская.

Она подчеркнула, что появление новых объектов повысит инвестиционную привлекательность района.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы строительства трех городских вокзалов.