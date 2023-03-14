Москва 14 марта 2023, 16:45 Два дома построят на северо-востоке Москвы по программе реновации

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Строительство двух жилых корпусов по программе реновации на северо-востоке столицы в Останкинском районе планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

На первых этажах новостроек разместятся нежилые коммерческие и социальные объекты. Подъезд будет оборудован колясочными и помещениями для инвентаря.

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Отмечается, что новые дома оснастят системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

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