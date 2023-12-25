Москва 25 декабря 2023, 15:08 Два дома по реновации построят на месте бывшей фабрики в Москве Бочкарев: два дома по реновации построят на месте фабрики на севере Москвы РИА «Новости»

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На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы построят два дома по реновации. Площадь двух новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство пройдет по адресу: Михалковская улица, владение 48, в Северном административном округе столицы. Девелопером выступит компания «РГ-Девелопмент».

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Обе постройки объединит подземная парковка. Территорию благоустроят и озеленят, откроют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. На первом этаже появятся коммерческие помещения. Здания станут частью жилого комплекса «Михалковский», в который войдет восемь жилых домов.

Сохранившиеся исторические сооружения приспособят для современных нужд. В бывшей конторе владельца мануфактуры Василия Ивановича Йокиша разместят коммерческие площади. Также на территории одного из зданий фабрики появится детский сад на 171 место.

Уже более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы. Общая площадь помещений в них превысила 565 тысяч квадратных метров.