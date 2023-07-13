Москва 13 июля 2023, 14:39 Два бизнес-джета экстренно вылетели из Внуково в день попытки мятежа Пригожина Глава Внуково: в день попытки мятежа Пригожина из аэропорта улетели два бизнес-джета Unsplash

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В день попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина из Внуково экстренно вылетели два бизнес-джета. Об этом РБК рассказал совладелец аэропорта и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

Однако это были внутренние рейсы, сообщил он. Новости о том, что 24 июня из Москвы якобы массово улетали бизнесмены и чиновники — не соответствуют действительности, подчеркнул Ванцев.

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Глава Внуково специально запросил статистику о рейсах, которые планировались не заранее, а день в день. Оказалось, что таких вылетов было только два.

«Знаете в чем парадокс? Они не летели за рубеж, это были внутренние рейсы», — поделился Ванцев.

Президент Владимир Путин встретился с основателем ЧВК «Вагнер» и командирами отрядов через пять дней после попытки вооруженного мятежа. Глава российского государства дал оценку событиям 24 июня, командиры изложили свою версию.

Некоторые эксперты считают, что бойцов будут использовать как некую ударную силу на фронте, таким образом частная компания искупит вину, писал «Царьград». Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предположил, что их действительно могут привлечь для защиты Родины.