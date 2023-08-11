Москва 11 августа 2023, 16:50 Духовно-культурный центр с храмом достроили на северо-западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: духовно-культурный центр достроили в районе Покровское-Стрешнево Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В районе Покровское-Стрешнево завершили строительство духовно-культурного центра с храмом Святого равноапостольного великого князя Владимира. Объект площадью более шести тысяч квадратных метров возвели по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67. Здание находится на стадии подготовки к сдаче в эксплуатацию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории бывшего аэродрома Тушино возводится новый жилой район со всей социальной и коммерческой инфраструктурой. На данный момент завершено строительство духовно-культурного центра. Храм сможет принять около 800 прихожан, а культурный центр рассчитан на 190 посетителей», — сказал он.

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Храм напоминает шатер высотой около 63 метров вместе с крестом. Он состоит из двух этажей. Фасады отделали гранитом и украсили мозаичными панно в нишах и порталах.

На первых этажах разместят воскресную школу, трапезную, конференц-зал, кабинет настоятеля и многое другое. Второй отдадут под молитвенные с алтарем. Рядом с храмом находится звонница и деревянная часовня.

Кроме этого, в выставочном центре откроют различные экспозиции духовной и исторической тематики. Там будут проводить познавательные программы.

По словам, Бочкарева, центр станет важной точкой проведения досуга для всех жителей города.

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