Москва 14 января 2024, 10:06 Дублер Боровского шоссе достроили в Москве Собянин: в Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе Freepik

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В Москве закончили строить новый дублер Боровского шоссе. Двухполосная трасса длиной 1,6 километра соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога снизит нагрузку на крупную магистраль. Также благодаря трассе транспортная доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро станет лучше.

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Глава города уточнил, что движение по дублеру запустят до конца 2024-го.

Трасса проходит от участка магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и примыкает к дороге «город Московский — деревня Рассказовка».

Инвестор также построит улично-дорожную сеть в московском районе Лефортово. Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.