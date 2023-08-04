Москва 04 августа 2023, 10:19 Древний топорик-амулет отреставрировали московские археологи Археологи отреставрировали топорик-амулет XIV–XVI веков, найденный на Тверском бульваре Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные археологи завершили реставрацию древнего артефакта — топорика-амулета XIV–XVI веков, обнаруженного на месте Бронной слободы. О находке и ее дальнейшей судьбе рассказали на сайте мэра Москвы.

Топорик обнаружили вместе со множеством других металлических, стеклянных и керамических артефактов. Это не первая подобная находка. Ранее амулеты в виде топорика находили в Большом Трехсвятительском переулке, на Болотной площади и в Тайницком саду.

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Такие амулеты могли быть частью парадного костюма, часто они посвящались какому-либо божеству или покровителю. Российские историки связывают топорики-амулеты с культом Перуна, однако с XI века подобные артефакты принадлежат к культу общехристианского святого Олафа, норвежского короля и покровителя путешествующих.

«Отреставрированный топорик с Тверского бульвара был обнаружен на месте, где в древности существовала Бронная слобода. На лопастях топорика рядом с лезвием можно разглядеть изображения коней и спешившихся всадников. В настоящее время этот интереснейший артефакт готов к передаче в музейный фонд», — пояснил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Ранее в Крыму, в античном городище Артезиан близ Керчи, археологи при раскопках обнаружили голову статуи боспорского царя Фарнака, правителя древнего государства, который родился в 97-м году до нашей эры.