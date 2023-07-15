Москва 15 июля 2023, 08:52 «Дожди зарядят на весь день». Москвичам рассказали о погоде в субботу Синоптик Леус: в Москве 15 июля будет прохладно и пойдут дожди РИА «Новости»

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Непогода продолжает властвовать на территории столичного региона. Выходные в Москве начнутся с дождей, интенсивность которых в течение дня будет только нарастать. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, 15 июля ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время суток воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов.

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Метеоролог отметил, что в течение всей субботы прогнозируются осадки в виде дождя, а с середины дня — они только усилятся. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +18…+23 градуса. В ночные часы температура опустится до +10 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Леус добавил, что в воскресенье ситуация улучшится: прекратятся дожди и потеплеет до +24 градусов. Более того, новая рабочая неделя начнется с 27-градусной жары.

Ранее горожанам рассказали, что Москва пережила самый дождливый и холодный день июля.