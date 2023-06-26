Москва 26 июня 2023, 12:34 Дожди придут в Москву к концу рабочей недели

Читать 360tv в

Дождливая погода ожидает жителей Москвы к концу предстоящей рабочей недели. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

По прогнозам синоптика, дожди придут в столицу уже в этот четверг. Столбики термометров днем поднимутся до +25 градусов.

Реклама

Отмечается, что в пятницу ожидается небольшое похолодание, дневная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.