Москва 03 августа 2023, 16:14 Дождь с грозой накроет Москву в ближайшие часы Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой в ближайшие часы Unsplash

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В ближайшие пару часов в Москве может начаться кратковременный дождь с грозой. Об этом предупредил официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Кроме ливня, в столичном регионе ожидают еще и усиление ветра до 15 метров в секунду. Именно поэтому городские хозяйственные службы предупредили москвичей и гостей города быть осторожнее.

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«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — заявили в ведомстве.

Ранее в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. На некоторых автомобильных станциях начали бесплатную раздачу воды для пассажиров.