13 декабря 2022, 17:47
Доступом по отпечатку пальца при входе в приложение «ЕМИАС.ИНФО» воспользовались 1,5 млн москвичей
Более 1,5 миллиона москвичей воспользовались доступом по отпечатку пальца и технологией по распознаванию лица при входе в приложение «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Благодаря современному доступу жители столицы смогли без труда зайти в приложение и ознакомиться с данными своей медицинской карты.
Реклама
Отмечается, что такой способ входа очень экономит время и позволяет избежать дополнительного введения данных из СМС для подтверждения.
Реклама
Медицина
Реклама
Реклама