Москва 13 декабря 2022, 17:47 Доступом по отпечатку пальца при входе в приложение «ЕМИАС.ИНФО» воспользовались 1,5 млн москвичей

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Более 1,5 миллиона москвичей воспользовались доступом по отпечатку пальца и технологией по распознаванию лица при входе в приложение «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Благодаря современному доступу жители столицы смогли без труда зайти в приложение и ознакомиться с данными своей медицинской карты.

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Отмечается, что такой способ входа очень экономит время и позволяет избежать дополнительного введения данных из СМС для подтверждения.

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