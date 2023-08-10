Москва 10 августа 2023, 13:51 Дорожные работы стартовали на Ленинградском проспекте в Москве Асфальт на Ленинградском проспекте от ТТК до Волоколамского тоннеля заменят в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по замене асфальтобетонного покрытия начались на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Более 100 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Волоколамского тоннеля.

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Ранее ремонт провели на участке от Белорусского путепровода до ТТК, включая дублеры Ленинградского проспекта. На этом участке обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Ремонт стал необходим из-за колейности, которая может сделать дорогу небезопасной. Работы проведут ночью с ограничениями движения транспорта. После завершения работ на дорогу нанесут разметку.

Кроме того, в этом году власти запланировали ремонт еще одного участка — дублера Ленинградского проспекта от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на северо-востоке столицы реконструируют Широкую улицу.