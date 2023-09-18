Москва 18 сентября 2023, 18:08 Две новые дороги построят по реновации на севере Москвы Мосгосэкспертиза: в Бескудниковском районе построят две дороги по реновации Фото: freepik.com

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В Северном округе столицы планируют возвести дороги по реновации. Мосгосэкспертиза уже одобрила проект строительства, сообщила председатель комитета Анна Яковлева.

«В ходе работ в жилой застройке в рамках программы реновации будут построены проезды № 7964 и № 7965. По ним организуют двухстороннее движение транспорта», — уточнила она.

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Строительство проведут в два этапа. Работы запланированы на участке, ограниченном Дмитровским и Коровинским шоссе, а также Бескудниковским бульваром. По проекту также построят разворотную площадку, тротуары и парковочные карманы. Кроме того, специалисты переустроят уличное освещение и дождевую канализацию.

На время работ ограничат скорость движения транспорта до 40 километров в час, а также создадут отгоны и разделительные барьеры. Для пешеходов установят настилы из дерева, поставят временные дорожные знаки и нанесут разметки.

Ранее в столице запустили движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с улицей Липецкая.