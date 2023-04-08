08 апреля 2023, 17:43
Дороги Москвы начали мыть со специальным шампунем
Промывка дорог с шампунем гачалась в Москве
В Москве началась первая в этом году промывка дорог со специальным шампунем. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Шампунь помогает удалить масляные и мазутные пятна и другие загрязнения, против которых вода бессильна. Спецтехника во время промывки движется так же, как и при уборке снега: уступом, с крайней левой полосы. Таким образом удается удалить загрязнения по всей ширине проезжей части.
Реклама
Шампунь полностью безопасен, не содержит кислоты и щелочи. Помимо проезжей части, его применяют для очистки тротуаров, парковок и даже дворов. После этого дороги все равно промоют чистой водой.
Водителей попросили с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не мешать движению спецтехники.
Дороги
Реклама
Реклама