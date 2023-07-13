Москва 13 июля 2023, 17:54 Дополнительный поезд между Москвой и Крымом запустят в конце июля «Гранд сервис экспресс»: дополнительный поезд из Москвы в Керчь запустят с 1 августа РИА «Новости»

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Между Москвой и Крымским полуостровом будет курсировать дополнительный состав. Первый рейс до Керчи запланировали на 1 августа, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

В четверг, 13 июля, стартовали продажи билетов на поезд № 483/484, который отправится 30 июля со станции Керчь-Южная Новый Парк. А уже через день состав отправится с Киевского вокзала Москвы.

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В пресс-службе уточнили, что компания зафиксирует стоимость проезда в плацкартном и купейном вагоне. В составе их будет восемь и четыре соответственно.

Поезд будет отправляться каждый день — из Керчи до 31 августа за исключением 4, 8 и 28 августа, а из Москвы — до 2 сентября, кроме 2, 6 и 26 августа.

Ранее поезд «Иволга 3.0» запустили на Казанском направлении Московской железной дороги.