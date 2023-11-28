Москва 28 ноября 2023, 10:40 Дополнительные силы привлекли к уборке снега в Москве Дополнительные бригады рабочих вышли на улицы Москвы для уборки снега

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В Москве дополнительные бригады комплекса городского хозяйства вышли на улицы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Городские службы продолжают очищать столичные улицы от снега. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы в уборке снега задействовали 10-12 тысяч работников «Мосводоканала» и «Мосгаза».

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Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта. Они также чистят водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи и кровли многоквартирных домов.

Сегодня в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.