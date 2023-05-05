Москва 05 мая 2023, 18:27 Донской район Москвы стал лидером по снижению предложения на жилье Est-a-Tet: Донской район Москвы стал лидером по снижению предложения на жилье РИА «Новости»

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Эксперты назвали столичный район с максимальным спадом предложения жилья. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на риэлторское агентство Est-a-Tet.

Московский рынок недвижимости показал падение предложений о продаже квартир в Донском районе. В апреле в этой локации показатель снизился на 89,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Похожая ситуация наблюдается в районах Тимирязевский и Соколиная Гора, где тоже сократился объем предложения жилья на первичном рынке.

«По итогам апреля 2023 года объем экспозиции в Донском районе составил 815 квадратных метров — на 89,3% меньше, чем за тот же период 2022 года. Второе место досталось Тимирязевскому району с сокращением на 81,4%, до 1,62 тысячи „квадратов“. Тройку лидеров замкнула Соколиная Гора — минус 73,8%, до 4,2 тысячи квадратных метров», — уточнили аналитики.