Москва 05 сентября 2023, 17:34 Дома-скалы с террасами построят на западе Москвы Бочкарев: инвестор построит в долине реки Сетунь в Москве дома-скалы с террасами mka.mos.ru

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В районе долины реки Сетунь построят жилой комплекс, в архитектуре которого используют силуэты, напоминающие обрывистые скалы. Проект будет реализован за счет средств инвестора. О нем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для создания эффекта обрывистых скал корпусы жилого комплекса будут иметь переменную высотность, с перепадами от 10 до 40 этажей.

В первую очередь строительства входят три корпуса, каждый из которых представляет собой две башни по 40 и 32 этажа, объединенные между собой горизонтальными 10 и 12-этажными секциями. Андрей Бочкарев

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что при разработке проекта специалисты черпали вдохновение из холмистого рельефа окружающей местности. Особую роль в этом сыграла близость места к Поклонной горе и Долине реки Сетунь — крупнейшему природному заказнику Москвы площадью более 600 гектаров.

Первая очередь комплекса будет включать 1890 квартир общей площадью 119,5 тысячи квадратных метров. Вторую очередь составят 558 квартир общей площадью 49,4 тысячи «квадратов». В основном в ЖК войдут двух- и трехкомнатные квартиры евроформата, а также редкие форматы, такие как квартиры с террасами, пентхаусы и двухуровневые квартиры с высотой потолков 7,7 метра.

Ранее сообщалось о том, что жилой комплекс с эркерами-зубцами построят в Крылатском районе Москвы.