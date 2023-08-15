Москва 15 августа 2023, 10:49 Дом в неоклассическом стиле в центре Москвы отремонтируют до конца года Дом с аттиком в Пресненском районе Москвы капитально отремонтируют до конца 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Пресненском районе продолжают капитальный ремонт исторического дома № 34 на Малой Грузинской улице. Работы планируют завершить до конца текущего года, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

В ведомстве уточнили, что при ремонте особое внимание уделят сохранению фасада и архитектурного декора.

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«Нужно бережно дофрагментовать элементы, а затем их тщательно окрасить. Для того чтобы воссоздать лепнину с предельной точностью, используется передовая технология лазерного сканирования», — говорится в сообщении.

Специалисты заменят старые окна на новые пластиковые, приведут в порядок дверные откосы, отливы, водосточные трубы, а также установят современную входную группу.

Дом построили в 1908 году в стиле неоклассицизм по индивидуальному проекту. Его главной изюминкой стал треугольный аттик, а также своеобразный фасад. Внешний облик разделен на две части: верхнюю и нижнюю. Они отделены друг от друга межэтажным поясом. Верх задекорирован пилястрами и разноформатными оконными наличниками.

Ранее более девяти тысяч крыш капитально отремонтировали в Подмосковье.