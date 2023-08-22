Москва 22 августа 2023, 12:19 Дом, в котором жил Сергей Есенин, отремонтируют в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: в доме на Арбате, где жил Сергей Есенин, проведут капремонт Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве согласовали проект капремонта доходного дома в районе Арбат, где в начале XX века проживал поэт Сергей Есенин. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в здании отремонтируют интерьеры и фасады, а также заменят системы отопления и водоснабжения.

В подъездах приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток, отремонтируют ограждения и поручни лестниц. Также планируется отремонтировать подвал здания. Там обновят стены, пол, перегородки, отремонтируют стяжки и заменят двери. Андрей Бочкарев

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в ходе наружных работ обновят парапеты, заменят отливы декоративных элементов фасада, очистят штукатурный слой декоративных элементов главного фасада, а также отремонтируют балконы и козырьки.

Здание, расположенное в переулке Сивцев Вражек, построил в 1912 году архитектор Дмитрий Челищев. Оно стало объектом культурного наследия регионального значения. С 1913 года в нем вместе со своей первой женой Анной Изрядновой проживал Сергей Есенин.

Впоследствии здесь также жил актер и кинорежиссер Сергей Никоненко, а в гостях у него бывали знаменитости, такие как Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие.

Работы по капитальному ремонту шестиэтажного двухсекционного здания выполнят в рамках региональной программы. В нее также вошло около 28,5 тысячи домов.

Ранее в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.