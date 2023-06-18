Москва 18 июня 2023, 16:16 Дом связи начали ремонтировать на ВДНХ в Москве Ремонтные работы начались в Доме связи на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты приступили к капитальному ремонту павильона № 546 на ВДНХ. Там находится исторический объект — Дом связи, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице стартовал капитальный ремонт Дома связи, который расположен на ВДНХ.

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«В этом здании работали дикторы Всесоюзного радио и радио „Маяк“, в том числе Юрий Левитан. В 1975 году к 30-летию Дня Победы именно отсюда транслировалась песня „День Победы“», — уточнили в правительстве.

В историческом здании планируют заменить кровлю и водосточную систему. Также специалисты укрепят несущие конструкции и оборудуют отдельный выход из подвала. В строении проведут перепланировку. В частности, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные.

Внутри объекта выполнят отделочные работы, установят новые окна и двери, а также восстановят декоративную лепнину. Территорию около здания благоустроят. Все работы завершат в этом году.

Ранее Собянин рассказал о реставрации 200-летнего дома с мезонином в московском районе Хамовники.