Москва 17 ноября 2023, 11:40 Дом советского разведчика Яна Черняка отремонтировали в Москве Капремонт провели в Москве в доме, где жил советский разведчик Ян Черняк Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты закончили капитальный ремонт дома № 29, который расположен на Русаковской улице в Москве. В этом здании проживал советский разведчик Ян Черняк, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на фонд капремонта.

В жилом доме 12 этажей, его возвели более 50 лет назад по типовому проекту. В этом году обновили фасад и заменили электросеть в здании.

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Перед началом работ создали уникальный проект, чтобы сохранить первозданный облик дома. Ремонт провели с применением наиболее подходящих материалов по современным отечественным технологиях.

В первую очередь с фасадных плоскостей сняли старую краску и штукатурку, а также расчистили межпанельные швы. Затем мастера обработали антисептиком зоны, где скапливается влага, а также заполнили утеплителем межпанельные швы.

Закончив подготовку объекта, специалисты заштукатурили стены и герметизировали межпанельные швы двухкомпонентным герметиком. В завершении ремонта обновили керамогранитную плитку цоколя, входные группы и восстановили балконы.

В Юго-Западном округе Москвы также завершили ремонт фасада пятиэтажного дома № 42, корпус 1. Его построили в 1954 году.