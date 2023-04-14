Москва 14 апреля 2023, 13:09 Дом с видом на реку построили по реновации в Хорошево-Мневниках Реновационный дом на 176 квартир с видом на реку построили в районе Хорошево-Мневники РИА «Новости»

Читать 360tv в

На северо-западе столицы по программе реновации возвели новостройку, из окон которой открывается вид на канал имени Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.

Дом для переселенцев расположился в районе Хорошево-Мневники, на набережной Новикова-Прибоя. Уже получено разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Реклама

«Расположение жилого здания обеспечивает хорошую инсоляцию всех квартир», — рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Это односекционная новостройка с одноуровневым подземным паркингом. Облицовка фасадов выполнена из крупноразмерных металлических кассет, есть коробы под кондиционеры.

Все лоджии застеклили, чтобы сохранить единую стилистику здания. Дом рассчитан на 176 квартир, из них 28 однушек, 126 двухкомнатных, 22 трехкомнатных.

Для маломобильных граждан выделили две квартиры с широкими коридорами, увеличенными дверными проемами и специальной сантехникой.

Первый этаж, согласно нормам программы реновации, займут коммерческие и социальные помещения. В вестибюле обустроили лифтовой холл, колясочные и кладовку для инвентаря. Дом оснащен системой охраны.

Территория возле новостройки благоустроена: есть детская площадка, уличные тренажеры, турники и брусья.