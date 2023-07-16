Москва 16 июля 2023, 13:20 Дом с подземным паркингом возведут по реновации на востоке Москвы Мосгосстройнадзор: в Северном Измайлове построят дом с подземной парковкой по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в районе Северное Измайлово планируют возвести жилое здание с подземной стоянкой по реновации. Мосгосстройнадзор уже одобрил строительство этого объекта, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что реновационный дом появится на 11-й Парковой улице около «Щелковской». Это будет четырехсекционное здание площадью свыше 37 тысяч «квадратов» с разной этажностью на 346 квартир. В перспективе жители Северного Измайлова переедут из старых пятиэтажек в новостройку повышенной комфортности.

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Войстратенко добавил, что фасады декорируют трехслойными стеновыми панелями из пиленного кирпича. Под цвет наружных стен будут установлены корзины для кондиционеров. Входные группы с витражным остеклением сделают на уровне тротуаров для удобства маломобильных людей и родителей с колясками. Первые этажи займут тамбуры, колясочные, комнаты консьержа, кладовки и центр информирования населения по программе реновации.

На подземном уровне обустроят паркинг манежного типа на 54 машино-места и инженерные системы. В доме будет 346 квартир с полной внутренней отделкой по стандартам реновации. Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят. Во дворах появятся детские и спортивные площадки.

Ранее реновационный дом по технологии информационного моделирования достроили в ВАО Москвы.