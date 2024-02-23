Москва 23 февраля 2024, 18:32 Дом с подземным паркингом появится на северо-востоке Москвы по программе реновации Мэрия Москвы: на улице Константинова построят дом с подземной парковкой Телеканал «360»

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В Северо-Восточном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. В нем будет 196 квартир, в том числе три — для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая площадь новостройки с подземным паркингом составит 19,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже проектом предусмотрены просторные вестибюли со сквозным проходом, колясочными, местами для консьержей и лифтовыми холлами», — уточнил глава комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

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Он пояснил, что нежилую часть двухсекционного здания займут коммерческие объекты. Квартиры в новостройке будут сдавать с готовой отделкой. Дом адаптируют под нужды людей с ОВЗ.

Лицевые части здания оформят навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными фиброцементными плитами. На них появятся декоративные корзины для кондиционеров. Входы украсят витражным стеклом.

Около новостройки создадут проезды, тротуары и открытые автостоянки. Двор оснастят детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха. Территорию у здания благоустроят и озеленят кустарниками, деревьями и цветниками.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы началось строительство и проектирование 11 новостроек по программе реновации. Шесть домов в ЦАО уже сдали под заселение.