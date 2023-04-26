Москва 26 апреля 2023, 18:02 Дом с подземной парковкой построят по реновации в Перове В Перове на улице Металлургов по реновации построят дом с подземной парковкой Pxhere

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В этом году на улице Металлургов в Перове введут в эксплуатацию дом с подземной парковкой. Его построят по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Главным украшением нового дома станет фасад. Его отделают панелями с облицовкой „под кирпич“. В настоящее время полностью завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся фасадные работы, кладка стен, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, а также черновая отделка», — отметил он.

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Глава ведомства уточнил, что дом будет состоять из одной секции разной этажности. В нем будет 174 квартиры, из них 22 однушки, 130 двушек и 22 трешки. При этом три квартиры создадут специально для маломобильных граждан: там сделают более широкие коридоры и установят специальную сантехнику.

На первом этаже будут кафе, магазины, спортклубы и салоны красоты. Также там заработают аптеки и различные секции для детей. В вестибюле отдельное место выделят под колясочные. Также там повесят почтовые ящики и разместят кладовую для уборочного инвентаря и комнату консьержа.

Во дворе для отдыха жителей оборудуют специальные зоны. Также там поставят детскую и спортивную площадки.