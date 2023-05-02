Москва 02 мая 2023, 17:33 Дом с «плетеными» фасадами построят по реновации вместо снесенного здания в Щукине Глава депстроя Загрутдинов: в Щукине на месте снесенного здания построят дом по реновации РИА «Новости»

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На месте снесенного здания в Щукине появится дом с «плетенными» фасадами. Его построят в рамках программы реновации, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом появится по адресу: улица Авиационная, з/у 14. Уже в следующем году он будет готов принимать жильцов старых домов по программе реновации.

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«Фасады здания облицуютфактурной плиткой под кирпич бежевого и серо-коричневого цвета, которую выложат под прямым углом друг к другу, создав таким образом вид „плетеной корзины“, что позволит органично вписать здание в окружающую застройку», — уточнил Загрутдинов.

Сейчас рабочие устанавливают монолитные конструкции подземной части дома. Само здание будет односекционным по индивидуальному проекту. В нем будет 182 квартиры — 28 однушек, 128 двушек и 26 трешек. Из них три оборудуют для маломобильных жильцов — в них установят специальную сантехнику и сделают более широкие коридоры.

На первом этаже будут магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и спортклубы.