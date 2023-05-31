Москва 31 мая 2023, 17:59 «Дом с голубями» в Москве подключили к инженерным системам Дом жилого комплекса «Зиларт» в Москве подключили к инженерным системам пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы

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Дом № 15 жилого комплекса «Зиларт», также известный как «Дом с голубями», подключили к инженерным системам. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Изюминка дома — двухметровые скульптуры голубей, которые „сидят“ на крыше одного из корпусов. Фасад выполнили из серого кирпича с декоративными элементами», — рассказал Левкин.

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На первом этаже здания обустроили коммерческие помещения, также организовали подземную парковку более чем на 100 автомобилей.

Общая площадь двухкорпусного дома — 31,7 тысячи квадратных метров. Он расположен на улице Автозаводской, владение 23.

Ранее в Москомэкспертизе сообщили, что жилое здание с подземным паркингом появится на севере столицы для участников реновации. Объект разместят в 3-м Михалковском переулке. Это будет семисекционное здание на 350 квартир, из которых 115 — однокомнатные, 153 — двушки, 82 — трехкомнатные.