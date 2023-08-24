24 августа 2023, 13:12
Дом с эркерами-зубцами построят на западе Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: жилой комплекс с эркерами-зубцами построят в Крылатском
Жилой комплекс с эркерами-зубцами появится в районе Крылатское на западе столицы. Его площадь составит около 14 тысяч квадратных метров. О проекте рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
ЖК построят на улице Крылатской, владение 23, строение 1. В проекте — множество примечательных деталей, таких как стеклянный куб с лобби, арочный проход на первом этаже, зубцы-эркеры и другие. Его реализацией займется девелопер TOUCH.
Композиционно здание делится на три уровня — стилобат, башня и завершение башни, которые отличаются разными архитектурно-художественными приемами.
Андрей Бочкарев
На территории комплекса создадут небольшой ландшафтный парк, детскую и спортивную площадки, двухуровневый подземный паркинг.
Кроме того, на первых этаж разместят ФОК и детский сад, а на верху здания обустроят глубокие, просторные террасы, ритмичные ниши-балконы и крупноформатные витражи.
Ранее жителям столицы сообщали о том, что на северо-западе Москвы построят футуристический пешеходный переход.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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