Москва 24 августа 2023, 13:12 Дом с эркерами-зубцами построят на западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: жилой комплекс с эркерами-зубцами построят в Крылатском Москомархитектура

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Жилой комплекс с эркерами-зубцами появится в районе Крылатское на западе столицы. Его площадь составит около 14 тысяч квадратных метров. О проекте рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ЖК построят на улице Крылатской, владение 23, строение 1. В проекте — множество примечательных деталей, таких как стеклянный куб с лобби, арочный проход на первом этаже, зубцы-эркеры и другие. Его реализацией займется девелопер TOUCH.

Композиционно здание делится на три уровня — стилобат, башня и завершение башни, которые отличаются разными архитектурно-художественными приемами. Андрей Бочкарев

На территории комплекса создадут небольшой ландшафтный парк, детскую и спортивную площадки, двухуровневый подземный паркинг.

Кроме того, на первых этаж разместят ФОК и детский сад, а на верху здания обустроят глубокие, просторные террасы, ритмичные ниши-балконы и крупноформатные витражи.

Ранее жителям столицы сообщали о том, что на северо-западе Москвы построят футуристический пешеходный переход.