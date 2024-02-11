Москва 11 февраля 2024, 09:46 Дом с аркадой капитально отремонтировали на севере Москвы ФКР: в Северном округе Москвы завершили капремонт фасада дома середины XX века Пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы

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Специалисты закончили капитальный ремонт фасада дома 1955 года постройки, расположенного в Хорошевском районе Москвы. Боковую часть здания подчеркивает двухъярусная аркада, сообщило РИА «Новости».

Восьмиэтажный дом на улице Викторенко построили по индивидуальному проекту. Периметр здания украсили венчающим карнизом, уточнили агентству в пресс-службе столичного фонда капремонта.

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Специалисты провели масштабную работу по восстановлению объекта. В первую очередь полностью промыли стены, расчистили рустованные сегменты и декоративные элементы от старой краски. На втором этапе работ обновили кирпичные стены, выветренные швы заполнили спецсоставом. Места скопления влаги на фасаде обработали антисептическим средством.

Затем провели гидрофобизацию, чтобы обеспечить надежную защиту стен дома от осадков и перепадов температур. Во время ремонта мастера максимально старались сохранить и воссоздать архитектурный декор.

По окончанию основных работ на лицевой стороне дома приступили к ремонту цоколя, привели в порядок балконы и входные группы, а также заменили отливы и водосточные трубы.

Здание конторы Новосухаревского рынка в Москве также начали капитально ремонтировать. Специалисты уже приступили к разбору поздней отделки и планировки, так как они не сочетаются с обликом памятника.