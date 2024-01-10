Москва 10 января 2024, 20:10 Дом Радиокомитета капитально отремонтировали на севере Москвы Капремонт дома Радиокомитета завершили в московском районе Сокол Freepik

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В Северном округе Москвы в районе Сокол обновили дом Радиокомитета. Его возвели в 1935 году для работников радиовещания, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

«В рамках столичной программы капремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 65 на Ленинградском проспекте», — говорится в сообщении.

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В прошлом году рабочие обновили лицевую часть здания, воссоздали его первозданный облик. Провели ремонтные работы в подвале и установили новые магистрали коммуникаций.

Старожилы района рассказали, что первыми в дом заселились сотрудники Радиокомитета. Одним из жителей был Алексей Аршинов, который работал звукооператором на Апрелевском заводе. Позднее он стал главным специалистом фирмы «Мелодия». Аршинов участвовал во внедрении первых в СССР долгоиграющих пластинок, добавили представители ФКР.

Три здания работы архитектора Евгения Стамо также отремонтировали в Москве. Мастера обновили фасады, чердаки и кровлю.