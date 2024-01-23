Москва 23 января 2024, 18:53 Дом работников фабрики «Большевик» отремонтировали в Москве Дом работников фабрики «Большевик» середины XX века отремонтировали в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Специалисты обновили построенный в 1949 году в Москве дом работников фабрики «Большевик». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного фонда капитального ремонта (ФКР).

Квартиры в семиэтажном доме на Ленинградском проспекте предназначались для сотрудников находившейся по соседству фабрики «Большевик». Здание построили в стиле советского неоклассицизма. Специалисты привели в порядок фасад и заменили внутренние инженерные системы.

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«Работы по обновлению дома начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя», — рассказали в ФКР.

В фонде добавили, что архитектурные элементы и лепнину восстановили по индивидуальному проекту. Места намокания обработали антигрибковым составом и обновили штукатурный слой стен. Кроме того, рабочие отремонтировали балконы, цоколь, навесили новые водосточные трубы, нанесли свежую краску и заменили стояки центрального отопления и холодного водоснабжения.

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