Москва 25 августа 2023, 13:47 Дом 1957 года постройки капитально отремонтируют в центре Москвы Москомэкспертиза: старинный дом в Тверском районе капитально отремонтируют РИА «Новости»

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В Тверском районе дом постройки 1957 года капитально отремонтируют. Здание расположено по адресу: Вадковский переулок, дом № 20, строение 2. Соответствующее разрешение выдала москомэкспертиза, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

«Снаружи запланирован ремонт фасада, замена козырька и обновление входных групп. Также будут отремонтированы приямки и балконы, площадки крылец и установлены входные двери с доводчиком и домофоном», — рассказала она.

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Также в подъездах рабочие перекрасят потолки и стены, отреставрируют полы, где уложат новую плитку. Все работы проведут без замены инженерных коммуникаций.

Ранее жителям столицы сообщили, что капремонт проведут в социально-реабилитационном центре «Алтуфьево» в Москве.