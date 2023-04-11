Москва 11 апреля 2023, 14:33 Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Донском районе Москвы Новый дом на 264 квартиры по реновации ввели в эксплуатацию в Донском районе Москвы РИА «Новости»

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Новый жилой дом, построенный по программе реновации на Севастопольском проспекте в Москве, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

В доме — 264 квартиры с новой планировкой. Комитет государственного строительного надзора выдал всю документацию, позволяющую заселение жильцов, рассказал его председатель Игорь Войстратенко.

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Фасад здания облицевали фиброцементными панелями, первый этаж отделан металлокассетами. В квартирах установили современную сантехнику, балконы и лоджии застеклили.

Также оборудован подземный этаж для одноуровневой парковки, смонтированы системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения.

Во дворе — детская и спортивная площадка с брусьями, турниками и тренажерами.

Это уже второй дом по программе реновации в Донском районе столицы, введенный в эксплуатацию. Первый построен на Малой Тульской улице.

Как отметил Войстратенко, оба здания прошли комплексные проверки. Эксперты оценили качество строительства, отделки, инженерные системы и благоустройство территории.